Altijd al een concert op middeleeuwse setting willen bijwonen? Dat kan tijdens De Slag om Altena

Het concert vindt plaats op Slot Altena, in het weekend waarin ook de Slag om Altena zich aan zal doen. De historische middeleeuwse slag tussen Holland en Altena werd in 2018 voor het eerst nagespeeld op de velden bij Almkerk. Dat zal op 18 en 19 juni voor een tweede keer gebeuren.

Jacoba is bekend van de Zoen van Woudrichem, de plek waar ook een beeld van haar staat. Ook is ze opgenomen in de recent ontwikkelde Canon van Altena.