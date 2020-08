Amateurvoetballer verzweeg klachten en wordt in rust van wedstrijd gebeld dat hij corona heeft

Een amateurvoetballer van v.v. Groot-Ammers die in afwachting was van de uitslag van zijn coronatest en tóch een wedstrijd ging spelen met zijn team, heeft voor grote problemen gezorgd op het sportpark van Meerkerk. In de rust van de wedstrijd werd hij gebeld dat hij positief is getest op Covid-19. ‘Hij had wel twintig gemiste oproepen’.

Het tweede elftal van Meerkerk speelde vanmiddag tegen het derde elftal van Groot-Ammers. Thuisclub Meerkerk is in shock nu blijkt dat één van de tegenstanders klachten heeft die wijzen op het coronavirus en tóch kwam spelen. ,,Dat is natuurlijk een stupide actie en dan druk ik me nog vriendelijk uit’’, zegt voorzitter Sjaak Versluis.

In de rust van de wedstrijd bleek de speler volgens Versluis wel twintig gemiste oproepen te hebben van het thuisfront en kreeg hij, bij terugbellen, de mededeling dat hij is besmet met het coronavirus. In Meerkerk werd direct besloten de wedstrijd te staken. Ook andere wedstrijden zijn uit voorzorg afgelast en de kantine is gesloten. ,,In tien minuten was het leeg’’, zegt Versluis. ,,Wij nemen geen enkel risico qua gezondheid.’’

Maatregelen

De voetbalclub informeerde burgemeester Sjors Fröhlich over de kwestie en trok ook aan de bel bij de GGD. Die oordeelde dat quarantaine voor het Meerkerkse team voorlopig niet nodig is. De besmette tegenstander had met geen van hen langer dan 15 minuten direct contact en is ook niet in de kantine geweest. ,,Wel moeten onze voetballers alert blijven op klachten’’, zegt Versluis.

Quote Natuurlijk is er op het veld contact geweest met elkaar en met de scheids­rech­ter Sjaak Versluis

Al vermoedt hij dat vooral de spelers van Groot-Ammers risico hebben gelopen. ,,De spelers gingen bij aankomst in Meerkerk direct met elkaar naar de kleedkamer en zijn naar mijn weten niet in de kantine geweest. Natuurlijk is er wel op het veld contact met elkaar geweest en met de scheidsrechter.’’

Reactie Groot-Ammers

Ook v.v. Groot-Ammers is geschokt dat een speler die nog in afwachting was van de uitslag van zijn test, toch is komen spelen. ,,Dit is geen jonge, onbezonnen speler maar een volwassen vent van achterin de dertig’’, zegt voorzitter Frits van Drenth. ,,Daar verwacht je van dat hij verstandig is en niet gaat spelen als er nog een testuitslag moet komen.’’

Of er maatregelen worden genomen tegen de speler, wil Van Drenth nog niet zeggen. ,,Daarover gaan we het met het bestuur hebben.’’ Hij verwacht dat in elk geval het derde elftal van de club voorlopig niet komt spelen, als gevolg van de positieve test. ,,Maar ik ben nog in afwachting van instructies van de GGD over hoe wij nu moeten handelen.’’ Ook de kantine van Groot-Ammers is direct gesloten, nadat het nieuws bekend werd.

