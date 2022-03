Ammenaar (56) aangehouden om voetbalgeweld tussen FC Utrecht en Vitesse

De schade door het wangedrag en de aangerichte vernielingen liep in de tienduizenden euro’s. Zowel door Vitesse als twaalf politiemensen werd toen aangifte gedaan Agenten werden belaagd en bekogeld met vuurwerk. De Mobiele Eenheid (ME) moest er die zondag aan te pas komen om de orde uiteindelijk te herstellen. De politie Gelderland-Midden en collega's van Midden-Nederland startten een groot onderzoek naar de ongeregeldheden.

Dat resulteerde eerder deze week in vijf aanhoudingen. Het gaat om drie mannen uit Utrecht (19, 51 en 52 jaar), een 21-jarige man uit Vianen en een 56-jarige man uit Groot-Ammers. Openbare geweldpleging wordt hen ten laste gelegd. Ze mogen zich later verantwoorden voor de rechter.

,,Geweld tegen politiemensen is onacceptabel en ongeregeldheden als die van begin november horen absoluut niet in een stadion thuis", benadrukt politiechef Naomi Hoekstra van Gelderland-Midden. ,,Soms gaat het snel, soms duurt het even, maar uiteindelijk sporen we je op.”