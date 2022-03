Ammers verzet tegen brede school houdt aan: ‘Er wordt over ons heen gewalst’

Bewoners van de Molenbuurt in Groot-Ammers lopen te hoop tegen de mogelijke komst van een brede school naar die wijk. ,,Het lijkt wel of de gemeente niet naar onze argumenten wil luisteren. Er zijn voldoende alternatieven, maar er wordt over ons heen gewalst.”

Vorig jaar trokken bewoners van de Molenbuurt ook al aan de bel bij de gemeente Molenlanden. In een brief uitten ze hun ongenoegen over de komst van een complex met twee christelijke scholen, een openbare school en een kinderopvang. Ze vonden het maar niets dat de Molenbuurt in beeld was en waren van mening dat een brede school met ruim 425 kinderen kinderen die dagelijks worden gebracht en gehaald een negatief effect heeft op de verkeersveiligheid en de leefomgeving.

Smal

Zo zijn de straten volgens de bewoners te smal om al dat extra verkeer te verwerken. En meerdere keren per dag leidt dat tot verkeersopstoppingen, zo is de vrees. Tijdens een gemeenteraadsvergadering vorig voorjaar stelde bewoonster Jeanine Streefkerk dat de buurt was ‘overdonderd’ door het nieuws.

De gemeente beloofde met de buurt om de tafel te gaan. Dat resulteerde in twee informatiebijeenkomsten; de laatste werd in februari gehouden. Streefkerk en haar buurtgenote Jacqueline Schippers hebben daaraan een nare nasmaak overgehouden. Streefkerk: ,,Uit een verkeerskundig rapport zou zijn gebleken dat de Molenbuurt de beste optie was, maar toen we vroegen of we dat document mochten inzien, kon dat niet. Het rapport blijkt nog niet definitief, omdat de verkeersmaatregelen nog niet zijn uitgewerkt. Ook zijn er tijdens de tweede bijeenkomst beeldopnamen gemaakt, omdat vanwege corona niet iedereen erbij kon zijn. Maar de apparatuur hield ermee op, precies toen de discussie begon. Het kan toeval zijn, maar het kwam de gemeente wel goed uit.”

Alternatieven

Jacqueline Schippers vindt het vooral vreemd dat op die plek altijd woningbouw gepland stond en dat daarvan blijkbaar ineens wordt afgezien. ,,Het gaat om een stuk grond van 10.000 vierkante meter. En er is een woningcrisis. Als daar huizen worden gebouwd, geeft dat minder verkeersdrukte dan als er een brede school komt, waarin ook nog eens een kerk haar diensten wil houden.”

De bewoners vinden dat het plan terug naar de tekentafel moet. Streefkerk: ,,Voor- en tegenstanders willen dat alle alternatieven nog eens tegen het licht worden gehouden, waarbij ze ook rekening houden met het financiële plaatje.”

Quote Grond heeft altijd een waarde, alleen al omdat daar woningbouw zou komen. Jacqueline Schippers, Bewoonster Molenbuurt in Groot-Ammers

Op dit moment heeft de gemeente ​bij de kostenafweging van de locaties de waarde van de grond in de Molenbuurt op 0 gewaardeerd. Schippers vindt dat vreemd: ,,Grond heeft altijd een waarde, alleen al omdat daar woningbouw zou komen. Ook moet de openbare ruimte in de wijk op de schop, bruggen moeten worden vervangen en wegen verbreed om de extra verkeersmaatregelen mogelijk te kunnen maken. Hierdoor vallen de kosten op locatie van de Molenbuurt vele malen hoger uit en dit is niet meegenomen in de afweging door de gemeente.”

De gemeente Molenlanden zegt in een reactie dat er meerdere locaties zijn bekeken. ,,Drie locaties bleken te klein. De vierde locatie viel af vanwege verkeerskundige redenen. Toen bleven de Molenbuurt en de Boomgaard over. Beide locaties scoren gelijk, maar de scholen zelf hebben voorkeur voor de Molenbuurt omdat deze kavel hen beter in staat stelt kleinschaligheid te organiseren en ten tweede omdat zij de afwikkeling van met name fietsers en voetgangers als beter en veiliger beoordelen.”

Een lege accu was vorige maand de oorzaak van de mislukte video-opnamen, stelt Molenlanden. In de loop van 2024 moet de eerste schop de grond in.

