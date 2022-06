Andel maakt zich klaar voor Aelse Dag: ‘Het opstarten kostte toch wel wat moeite’

Streefkerk­se molen bij zonsopgang in de mist zorgt voor mystieke sfeer

De Streefkerkse Broekmolen werd gisterochtend omringd door mist. Het silhouet van de molen is deels verscholen achter de mist en gaat geleidelijk over in een warm kleurenpalet door de opkomende zon. Het levert een mysterieus en tegelijkertijd romantisch beeld op.

10:15