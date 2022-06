Arjan Versluis is de improvisator onder de organisten: ‘Creativiteit schuurt met de grenzen van het geloof’

Psalmen naspelen uit zijn hoofd, op een oud, elektronisch Solina-orgel; Arjan Versluis (44) deed het al toen hij 5 jaar oud was. Al op 8-jarige leeftijd kreeg hij les van de bekende organist Frans van Tilburg. Via een orgelstudie kwam hij als 18-jarige terecht op het Rotterdams conservatorium. ,,Ik wilde weerman of voetballer in de Kuip worden, maar het orgel was de meest constante factor.” De opleiding vormde hem tot een musicus op het gebied van orgel- en kerkmuziek, met een specialiteit: improvisatie. Daarvoor volgde hij lessen bij een docent aan het Brabants Conservatorium. ,,Ik speelde al veel werken uit mijn hoofd; een teken van improvisatie. Op het conservatorium kon ik dat vermogen tot improvisatie verder uitbouwen.”