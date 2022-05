Atletiekpark Altena krijgt steeds meer vorm

Dat alles betekent dat atletiekvereniging Altena Road Runners eindelijk over een eigen accommodatie kan beschikken. Eindelijk, want al in 2012 werd daarover gesproken. Toen ging het nog om een tijdelijke stek. Voetbalvereniging Sleeuwijk kwam in beeld, daarna golfpark Almkreek, maar telkens bleek dat de plannen niet haalbaar waren. In 2016 is op zoek gegaan naar weer een nieuwe plek: De Roef in Sleeuwijk.