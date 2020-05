Autodief botst op brug na massale achtervolging, vlucht en raakt zwaargewond

updateNa een massale achtervolging is een verdachte man zondagmiddag zwaar gewond geraakt bij zijn arrestatie aan de Diefdijk in Schoonrewoerd.

De man werd achtervolgd omdat hij de auto waarin hij reed, zou hebben gestolen. Een politiehond kreeg hem in een weiland te pakken. De man was zo zwaar gewond, dat een traumahelikopter opgeroepen werd om de verdachte ter plaatse te behandelen. Onduidelijk is of hij zijn verwondingen opliep door het ongeval of door beten van de hond. Het traumateam was ter plaatse bijna een uur bezig om hem te behandelen, maar is inmiddels vertrokken.

Quote Hij wilde even naar de raampjes kijken. Voordat ik het in de gaten had, was hij er vandoor Mart de Wolf, Slachtoffer

Buurtbewoners vertellen dat er al geruime tijd iets gaande was. Al een uur lang hing er een politiehelikopter in de lucht. Uiteindelijk botste een man met de auto op de Sonsbrug tussen de afslag Culemborg van de A2 en de Diefdijk. De auto raakte zwaar beschadigd, maar de man vluchtte te voet. De brandweer schoot te hulp om te zorgen dat de politie over een sloot bij de verdachte kon komen.

Mart de Wolf uit de Meern "verkocht" zijn auto aan een autodief. En zo kreeg hij 'm terug.

Goed verzekerd

De gestolen auto was van de achttienjarige Mart de Wolf uit De Meern. Hij moest zijn auto verkopen omdat zijn werk als automonteur ophield. ,,Op een advertentie kwam een heel aardige man af. Hij wilde even naar de raampjes kijken. Voordat ik het in de gaten had, was hij er vandoor’', vertelt de verkoper: ,,Hij ging met zeker 80 hier door de wijk.’’ De Wolf heeft één hoop: hij gaat er van uit dat hij goed verzekerd is.

Bij een achtervolging raakte tussen de Sonsbrug en de Diefdijk bij Schoonrewoerd een auto zwaar beschadigd.