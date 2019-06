Automobilist (23) uit Langerak overleden na botsing tegen boom

Pandeigena­ren Rijswijk: ‘Twee of drie klagers doen valse meldingen over arbeidsmi­gran­ten’

7 juni De boze buurtbewoners die alarm slaan om overlast door arbeidsmigranten in Rijswijk, bestaan in werkelijkheid uit twee of drie personen die regelmatig valse meldingen doen. Dat zeggen de eigenaren van het veelbesproken pand aan de Nieuwstraat.