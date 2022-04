Automobilist gaat ervandoor na aanrijden vrouw op parkeerplaats Gorinchem

UPDATE SGP mogelijk ten koste van CDA in coalitie Molenlan­den, Doe Mee! wil ook VVD erbij

Een coalitie van Doe Mee!, SGP en VVD ligt in Molenlanden het meest voor de hand. Die conclusie trekt informateur Willem Gradisen na verschillende gesprekken met alle partijen in Molenlanden. Dat betekent dat de SGP ten koste van het CDA in de coalitie komt en waarschijnlijk net als Doe Mee! twee wethouders mag leveren.

11 april