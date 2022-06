Automobilist verliest op A27 een raam en daarom waarschuwt Rijkswaterstaat: ‘Zet je lading vast’

Nog geen beslissing bij Sportlust’46 - Kozakken Boys na 0-0 gelijkspel; schermutse­lin­gen na afloop

Kozakken Boys bleef woensdagavond in de eerste nacompetitiewedstrijd tegen Sportlust’46 met een 0-0 eindstand overeind. Zaterdag wordt duidelijk wie er verder mag in de tombola met acht deelnemers voor slechts één plaats in de Jack’s League.

8 juni