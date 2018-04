Automobiliste drie keer keer opzettelijk aangereden op A27

'Een tatoeage is voor altijd, denk dus na'

12:00 Zo'n 130 artiesten halen over enkele weken hun tatoeagemachines tevoorschijn in de Evenementenhal Gorinchem. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 mei vindt daar voor het eerst de internationale Needle Art Tattoo convention plaats. De organisatie is in handen van Brian Heijboer, bekend van de tatoeagestudio in de Gorcumse Haarstraat.