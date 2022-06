Avri komt mensen tekort: groenafval West Betuwe minder vaak opgehaald in zomermaanden

Afvalverwerker Avri haalt komende zomer één keer in de twee weken het groenafval op in West Betuwe. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin het bedrijf dat wekelijks deed. Het heeft alles te maken met het tekort aan personeel.