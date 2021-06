Ballonvaart eindigt in slootje: ‘Piloot stond alles in zijn onderbroek te regelen’

Gorcumse bedrijven wisten mogelijk niet van plan voor megawindmo­lens in hun buurt

10 juni Zijn ondernemers langs de A15 en op bedrijventerrein Avelingen nu wel of niet op vooraf op de hoogte gebracht door de gemeente Gorinchem dat zij in het zoekgebied voor windmolens zitten? ,,De wethouder zei tegen ons als raadsleden dat dit wel is gebeurd. Vervolgens komen er vanuit bedrijven geluiden dat dit niet het geval is. We willen gewoon weten hoe het zit.’’