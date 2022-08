Band politieauto lek gestoken bij illegaal huisfeest Herwijnen: ‘Iemand was niet blij met onze komst’

Gemeente West Betuwe laat vleermui­zen­on­der­zoek uitvoeren voordat bomen vervangen worden

De gemeente West Betuwe laat een externe partij van 15 augustus tot en met 30 september vleermuizenonderzoeken in het buitengebied uitvoeren. Volgens de gemeente is dit nodig om te kijken of er vleermuizen zitten in een aantal bomen die binnenkort vervangen gaan worden.

16 augustus