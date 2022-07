Begraafplaats in Woudrichem wordt groter: gemeente koopt perceel op

Thomas Marijnis­sen zo goed als zeker naar NAC Breda; ook Tarik Fagrach weg bij Kozakken Boys

Kozakken Boys, dat zich via de nacompetitie handhaafde in de Jack’s League (tweede divisie), zal de voetbalcompetitie 2022-2023 zo goed als zeker zonder Thomas Marijnissen ingaan. De 23-jarige aanvaller staat op het punt om over te stappen naar NAC Breda dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.

16 juli