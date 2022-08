Beregeningsverbod in West Betuwe en deel Gorinchem, uitzondering voor appelboomgaarden

Steeds meer Gorcumers naar de rechter als burgemees­ter hun woning sluit na drugs­vondst

Inwoners van Gorinchem en de gemeente treffen elkaar steeds vaker voor de rechtbank. Met name bewoners die na mogelijke overtreding van de Opiumwet langere tijd hun woning niet meer in mogen, proberen via de rechter verhaal te halen.

9 augustus