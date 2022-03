Bestuurder rijdt fietser in Schoonrewoerd aan en gaat ervandoor: ‘Gelukkig zit ie achter de dikke deur’

De visarend is in rap tempo onderweg naar de Biesbosch en de webcam staat er alweer klaar voor

Geef hem nog een week of twee. Als alles goed gaat, zit de visarend dan weer pontificaal op zijn nest in de Biesbosch. En dankzij de webcam van Staatsbosbeheer en de Vogelbescherming kunnen we opnieuw al zijn belevenissen volgen.

19 maart