Bewoners van nieuw Gorcums appartementencomplex krijgen de klok rond zorg, als dat nodig is

Vooral middeldure en dure koopwonin­gen erbij in het middenge­bied Hoog Dalem

In Hoog Dalem in Gorinchem komen er maximaal 376 woningen bij. De plannen voor ontwikkeling van het middengebied van de nieuwbouwwijk zijn aangepast. Vooral omdat er meer behoefte blijkt te zijn aan zogeheten nultredenwoningen waarbij alles gelijkvloers is.

7 april