Bezoekers van Gorcumse Botenbeurs verlekkeren zich aan dure plezierjachten: ‘Kijken is ook leuk’

Hoera! Baby Noémy kwam als duizendste kind ter wereld in het Beatrix geboorte- en kindcen­trum

Donderdag 22 september gaat de boeken in als een bijzondere dag in het geboorte- en kindcentrum van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Op die dag kwam daar namelijk het duizendste kindje van 2022 ter wereld: Noémy Boogaard.

23 september