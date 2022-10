Bierlokaal De Magistraat plakt sticker op menukaart met prijsverhoging: ‘Dit is een duidelijk signaal’

Trek in De Dochter Van de Burgemeester? De Dienstmeid Van De Rijksontvanger? Of ben je toch meer van een Dikke Prins? Welke speciaalbiertje met ludieke naam je ook kiest van de bier- of eetkaart: een kleine, witte sticker op het menu maakt duidelijk dat alle prijzen door de hoge kosten met 13 procent verhoogd zijn. Met de aantekening dat ze hopen dat de tarieven snel weer normaal worden.

,,De markt is zo fragiel dat een nieuwe kaart laten maken nog duurder is”, verzucht Hans Anton Verschoor van de bierbrouwerij. ,,Bovendien weet je niet wat het over twee weken is met de prijzen.” De sticker is volgens de brouwer een signaal dat-ie er ook weer vanaf kan. ,,We zouden willen dat-ie er überhaupt niet op zat. Maar als het zo doorgaat ben ik bang dat er eerder nog een overheen komt.”

Ongeluksgetal

Het ongeluksgetal 13 is volgens Verschoor niet toevallig gekozen. ,,We proberen hier in ieder geval openheid en een duidelijk signaal mee af te geven. De situatie is beroerd; mensen - of je nu ondernemer bent of gast - kunnen de prijzen niet meer betalen. Mijn gasten snappen het en de liefhebbers komen wel. Die kunnen het kennelijk nog betalen. Maar er zijn nog meer mensen die niet komen, en dat is misschien omdat die het helemaal niet meer kunnen opbrengen.”

Verschoor maakt geen uitzondering met de verhoging op de kaart. Of het nu gaat om een speciaalbiertje, een broodplank, een portie bitterballen of een Magistraatburger met stoere frieten, de prijzen zijn over de gehele linie gestegen. Dat houdt het simpel zou je zeggen, maar dat maakt volgens de ondernemer niet eens uit: ,,Eten of drinken: de kosten zijn overal voor gestegen, en ik moet aan alle kanten op de kosten letten.”

Overleven

De liefde voor het brouwers- en ondernemersvak zie je bij De Magistraat overal terug. In de stoere en industriële inrichting van het bierlokaal, op de menukaart en in de brouwerij. Maar het verraadt niet dat ondernemen voor velen ook overleven is, zeker met de coronacrisis nog vers in het geheugen. ,,Voor ons was de maat tijdens corona al vol. We zijn net voor de coronatijd begonnen en hadden geen recht op steun van de overheid. En nu krijg je dit eroverheen en de overheid doet niets. Het zal me niets verbazen als dertig procent van de ondernemers er over een half jaar niet meer is.”

De brouwer ziet de ‘ellende’ ook buiten de deuren van zijn lokaal. ,,Ga ik naar de supermarkt voor een karretje boodschappen, dan betaal ik nu 140 euro in plaats van 100 euro. Om over de aangepaste verpakkingen nog maar te zwijgen. Daarnaast zijn veel schappen leeg, omdat er veel minder geproduceerd wordt. De grondstof- en productieprijzen zijn enorm gestegen en dan zijn er nog de afnemers die keihard zijn en asociaal proberen in te kopen.”

Brouwproces

Verschoor heeft zijn brouwproces er ook op aangepast. ,,Het is een erg arbeidsintensief proces, net als broodbakken. We kopen onze energie variabel in, en de prijzen variëren dus constant. We zijn nu al zo ver dat we het warm water voor het brouwproces ‘s nachts maken. Het brouwproces hebben we opgeschoven. We starten nu om 10 uur in plaats van 7 uur omdat de tarieven dan gunstiger zijn. Maar eigenlijk is gunstig hier niet eens het goede woord.”

