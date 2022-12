Biggenlijkjes voor Piazza Center in Gorinchem gelegd

Onderzoek onder ruim tachtig clubs in Gorinchem: ‘Nood is hoger dan verwacht en dat is schrikken’

Oplopende energierekeningen, leden die afhaken omdat ze de contributie niet meer kunnen betalen, Gorcumse sportclubs en speeltuinverenigingen worstelen om uit de rode cijfers te blijven. ,,De nood is nog hoger dan we hadden verwacht en dat is schrikken.’’

20 december