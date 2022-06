Bij Schans konden álle vlagen uit, want 100 procent van de examenkandidaten is geslaagd

Hoogblok­land­se Michelle (24) schittert in documentai­re: ‘Als mijn moeder gaat huilen, ga ik ook’

De documentaire, die over Michelle de Jong (24) uit Hoogblokland is gemaakt, gaat zaterdag 18 juni in première in Utrecht. In de film vertelt ze over het diepe dal waaruit zij kroop, nadat ze werd mishandeld door haar ex-vriend en in een rolstoel terecht kwam.

12:02