Bij warm weer neemt de snuffelmarktkoorts niet af, volop drukte bij Gorcumse kramen

Ongeluk op A15 tussen auto en motor, vertraging opgelopen tot een uur

Op de A15 richting Gorinchem bij Sliedrecht-West is dinsdagmorgen een ongeluk gebeurd met een auto en een motor. Door het ongeval is de rechterrijstrook tijdelijk dicht geweest. De vertraging is opgelopen tot een uur en er wordt geadviseerd om te rijden via de A16, A59 en A27.

12 juli