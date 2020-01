Bijzonder: oma en kleinzoon samen op één kamer in het ziekenhuis

Rechter buigt zich volgende maand over ruzie rond Gorcumse reizigers­tun­nel

15:12 Spoorwegbeheerder ProRail en aannemer Ballast Nedam ontmoeten elkaar in februari voor de rechter. De Raad van Arbitrage voor de Bouw moet beslissen of de aannemer de reizigerstunnel onder station Gorinchem moet aanleggen tegen de prijs die vooraf met ProRail is afgesproken. Of dat Ballast Nedam terecht meer geld vraagt om het project te kunnen afmaken.