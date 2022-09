Biologische producten minder in trek door krappe portemonnee: ‘Logisch als alternatief in kou zitten is’

TOTO KNVB BEKER SteDoCo en Unitas willen hoofdtoer­nooi bereiken en klapper maken: ‘Bij winst schrijft penning­mees­ter 10.000 euro bij’

In navolging van Kozakken Boys proberen ook de regioclubs SteDoCo en Unitas (zo) woensdagavond het hoofdtoernooi van de TOTO KNVB Beker te bereiken. Beide teams, die voor de eerste ronde waren vrijgeloot, spelen in de tweede kwalificatieronde thuis. SteDoCo ontvangt in Hoornaar zondag-derdedivisionist Dongen, Unitas krijgt in Gorinchem voor de derde keer dit jaar te maken met DEM uit Beverwijk.

21 september