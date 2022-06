Blije mensen en blinkend blik op oldtimerdag

,,We hebben het twee jaar niet kunnen doen. Ik had niet verwacht dat het zo'n succes zou worden’', vertelt penningmeester Jaap van Reeuwijk. Of de klassiekers (de jongste was een Kadett van net iets meer dan een kwart eeuw) nu op De Laak en de Dorpsstraat in het dorp stonden, of dat ze langs de Graafstroom via Kinderdijk over de Lekdijk terug naar het dorp reden, overal was het enthousiasme groot.

Voor het vertrek van de tocht door de Alblasserwaard was de Dorpsstraat in Lexmond te klein

Eén van de blikvangers was de 99-jarige FN-motorfiets van Frans Alberts uit Vuren: ,,De laatste met cardanaandrijving, daarna kwamen de kettingen. Als je hiermee naar een garage moet heb je een probleem, want de jongens van nu kennen die techniek helemaal niet’', vertelt Alberts. Geluk bij een ongeluk: hij kan de motor zelf onderhouden en repareren: ,,Ik zocht gewoon iets aparts. Het was een kwestie van lang zoeken en sparen.’’

De FN-motor uit 1923 van Frans Alberts uit Vuren

Even verderop wordt een jonge man helemaal enthousiast bij de aanblik van een rode sportwagen: ,,Dat lijkt wel een Ford GT 40,’’ doelt hij op de viervoudig winnaar van Le Mans in de jaren '60. Eigenaar Bert de Vries uit Hoofddorp moet hem toch een beetje teleurstellen: ,,Dit is een lookalike. Het onderstel is van een VW uit de jaren '60, de opbouw is een Volkswagen uit 1973 en de motor komt uit de jaren '90.’’

Dit is geen Ford GT40, vertelt eigenaar Bert de Vries (tweede van links): ,,Het is een lookalike.''

,,Ach, weet je wat het leuke is?’', vraagt van Reeuwijk: ,,Hier is iedereen gelijk. Of je nu een piepjonge oldtimer hebt of die Dodge daar uit 1929, iedereen praat met elkaar en wil van de hoed en de rand weten.’’

