Bloemenzee in Pluktuin Waardhuizen: ‘Het is belangrijk om kinderen te laten zien hoe dingen groeien’

Het decor is schilderachtig. Aan een doodlopend weggetje tussen de weilanden groeit een zee van bloemen. Ze staan er nu op hun mooist bij, al is de tijd voor de pioenrozen weer voorbij. Van half juni tot de vorst komt in oktober is de Pluktuin Waardhuizen geopend, nu voor het tweede jaar. Iedere dag van 08.30 tot 20.00 uur is de tuin te bezoeken. Niet op zondag, want Waardhuizen hanteert de zondagsrust.