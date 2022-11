Blower rijdt scooteraar van de sokken op beruchte brug, justitie eist werkstraf: ‘Best lastige bocht’

Lekjutters strijden voor plasticver­bod in vuurwerk: ‘Vuurwerk­shows dragen enorm bij aan plastic­soep’

Heb je je tijdens een struintocht in de uiterwaarden weleens afgevraagd wat al die kleine stukjes plastic langs de waterkant zijn? Dikke kans dat het ‘knalplastic’ is; plastic uit vuurwerkafval dat enorm bijdraagt aan het plasticsoep-probleem, aldus vrijwilligersorganisatie Lekjutters die zich om het zwerfafval in de gemeente Vijfheerenlanden bekommert. ,,Het grote probleem is dat je de kleine stukjes bijna niet opgeruimd krijgt.”

2 november