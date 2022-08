Boeren in gesprek met Molenlanden over toekomst

Boeren uit de Alblasserwaard kunnen zich tot en met maandag 22 augustus opgeven voor een bijeenkomst met de gemeente Molenlanden. De boerenorganisaties willen samen met de gemeente verkennen of het zinvol is om vanuit de Alblasserwaard met een voorstel aan provincie en rijk te komen.

Begin vorige maand spraken vertegenwoordigers van boerenorganisaties in de Alblasserwaard, gemeente Molenlanden en provincie Zuid-Holland al over de toekomst van de landbouw in de Alblasserwaard. Volgens Molenlanden was dat een ‘open en constructief gesprek’ waarin onder meer duidelijk werd dat samenwerking noodzakelijk is.

Daarom is gekozen voor een tweede ontmoeting, maar nu met boeren zelf. De nadruk ligt op melkveehouders. Gekeken wordt of en hoe er samen kan worden opgetrokken; welke randvoorwaarden en spelregels met de provincie kunnen worden afgesproken. Boeren kunnen tijdens de bijeenkomst meedenken over hoe ze, met behoud van de agrarische identiteit, invulling kunnen geven aan hun maatschappelijke opgaven.

De bijeenkomst is op maandag 29 augustus van 19.30 tot 22.00 uur in zalencentrum De Til in Giessenburg. Aanmelden kan via molenlanden.nl/boerenbijeenkomst. Er is plaats voor 450 deelnemers.

