Botsauto's, trampoline en suikerspinnen: de Arkelse kermis staat op punt van beginnen

De kermis werd vorig jaar vanwege corona uitgesteld tot september, maar is nu weer in de vertrouwde week. ,,Na het grote succes in september kan Arkel gelukkig nu weer volgens traditie in de maand april kermis vieren en is er weer vertier voor jong en oud in het dorp’’, laat Roel Gijsen van de Lunaparkcommissie Arkel weten.