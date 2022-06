Bouwer begrijpt niets van weigering West Betuwe: ‘Geen betere plek voor zonnepark dan langs A2’

Als het zonnepark langs de A2 net ten noorden van Beesd er al had gelegen, had de gemeente West Betuwe al 5 procent van haar duurzame doelen kunnen halen. Dat was althans de opvatting van de advocaat namens beoogd ontwikkelaar Vindo Solar.