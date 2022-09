Bouwers Gondelvaart kunnen niet wachten tot zaterdag: ‘Kippenvel van applaus als je langsvaart’

Gondelvaartgroep Nog eentje dan heeft de afgelopen tijd een heus klooster uit de grond gestampt. Nou ja, de ruïne die er nog van over is dan. Een replica van Whitby Abbey, een benedictijner abdij in Yorkshire aan de noordoostkust van Engeland. Meer dan 10 meter hoog is het uit hout vervaardigde gevaarte dat aan de Binnendamseweg net buiten de bebouwde kom van Hardinxveld-Giessendam zorgvuldig is opgebouwd. Met 12 man wordt eraan gewerkt. Een kanshebber voor de jury- of publieksprijs, al zeggen ze het zelf.