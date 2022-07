Boze boeren roepen vrijstaat uit in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Bij het viaduct van de Groeneweg over de A27 net ten noorden van Gorinchem werd bovendien een spandoek met de naam van de nieuwe republiek opgehangen. ,,Dat is een mooie zichtlocatie’’, aldus woordvoerder Bart Belser.

De boeren kwamen op het idee omdat ze zich in het koninkrijk Nederland ongehoord voelen: ,,We hebben geprobeerd er met praten uit te komen, maar dat is niet gelukt. In Boerenlanden willen we het probleem democratisch op te lossen met hoor en wederhoor.’’