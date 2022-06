Boerin Minouche (50) strijdt voor de toekomst van haar collega’s: ‘Altijd de kwaaie pier zijn? Dat doet pijn’

Of het nog leuk is om nu boer te zijn? Minouche van den Berg, een goedlachse, vriendelijk ogende boerin uit Leerdam, weegt haar woorden zorgvuldig. ,,Ja, het is nog leuk”, zegt ze, knikkend. ,,Onze passie en ons hart ligt hier, op de boerderij en bij onze dieren. Wanneer ik een koe kauwend in de wei zie liggen, denk ik nog steeds: ‘Dit is geluk’. Maar die wet- en regelgeving, het altijd maar de kwaaie pier zijn? Nee, dat doet pijn.”

,,Sorry”, zegt ze hoofdschuddend wanneer er een traan over haar wangen rolt. ,,Zoals je ziet doet me dit nogal wat. Het is hard om te beseffen dat wij, als boeren, áltijd het doel hebben om het goed te doen, maar niet zo gezien worden. We doen het nooit goed, er moet altijd iets op een andere manier. Dat maakt dat onze zoon ons bedrijf niet overneemt, terwijl hij dat wel zou willen.” Haar betraande ogen twinkelen. ,,Zijn eerste woorden waren ‘koe’ en ‘trekker’ - hij had het écht graag gewild. Maar op deze manier heeft hij er geen zin in, besloot hij vorig jaar. Dus na drie generaties stopt het hier bij ons.”