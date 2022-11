Parkeren tijdens evenement? Liever niet in de Gorcumse binnenstad: ‘Zonder festivals al weinig ruimte’

Geen kankerver­wek­kend chroom-6 in staalslak­ken Spijk: ‘Meer zorgen over andere stoffen in grondwater’

Zitten er in de omgeving van het terrein met vervuilde grond in Spijk schadelijke stofdeeltjes in de lucht? De gemeente West Betuwe wil luchtmonsters laten nemen om antwoord te krijgen op die vraag. Maar het is wachten op gunstige weersomstandigheden.

2 november