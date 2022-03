Bram van der Wal en Ferry Verheij zoeken vele fietsverhalen voor hun nieuwste polderboek

Hulptrans­port Gorinchem for Ukraine brengt 49 vluchtelin­gen mee vanuit Poolse grens­plaats

Gorcumers, verenigd in de actiegroep Gorinchem for Ukraine, hebben maandag 49 moeders en kinderen ondergebracht in de vluchtelingenopvang in sporthal De Hoefslag. Ze namen de vluchtelingen mee vanuit de Poolse grensplaats Przeworsk. Daar reden ze zaterdag heen met een touringcar vol hulpgoederen.

28 maart