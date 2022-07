Brand bij de buren en dus rennen de man en zonen van de burgemeester er met emmers water op af

EVEN VRAGEN AAN Fotograaf Marcel Köppen schenkt 45 jaar aan werk aan archief: ‘Dit is een uniek aanbod’

Bijna een halve eeuw legde fotograaf Marcel Köppen bijzondere momenten in Gorinchem en de regio vast. Hij schenkt die enorme collectie aan het Regionaal Archief Gorinchem. ,,Zijn werk is uniek’’, zegt archivaris Allow Frings.

21 juli