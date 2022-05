Brandbom bij woning op de Korenbrugstraat: ‘Dader nam volgens omwonenden Oekraïense vlag mee’

Onbekenden hebben brandgesticht in een appartementencomplex aan de Korenbrugstraat in de Gorcumse binnenstad. Maandagochtend werd er een brandbom bij een van de woningen naar binnen gegooid. Buurtbewoners vertellen dat de Oekraïense vlag die daar hing, zou zijn meegenomen door de dader of daders.