Brandstichten als uitlaatklep, dat was wat B. (21) in Vijfheerenlanden deed: ‘Weet dat het niet goed was’

Door het toedoen van Rico B. (21) gingen vorige zomer in Vijfheerenlanden zowel een elektrische fiets, auto, hooibalen als een leegstaande schuur in vlammen op. Toch is hij geen pyromaan te noemen, oordeelde de rechter dinsdagmiddag. ,,Het brandstichten was een uitlaatklep.”

Waren de politie en brandweer nou zo langzaam, of was B. zo snel? Die vraag hield de hulpdiensten van Vijfheerenlanden in de zomer van 2021 behoorlijk bezig. Na de zoveelste melding begon het namelijk tamelijk op te vallen. Telkens als de brandweer ergens naartoe uitrukte, stond B. - hobbyfotograaf - al met zijn camera paraat. Klaar om de eerste actiefoto's te schieten.

Zo ook in Schoonrewoerd, waar op 12 augustus 2021 een elektrische fiets in vlammen op ging. Klik. Daar stond hij weer. En ook in Acqouy, nog geen twee weken later, was hij de eerste die vast kon leggen hoe een leegstaande schuur in een vlammenzee op ging. Hetzelfde gold ook voor de branden in september in november van dat jaar, waarbij respectievelijk hooibalen en een auto in as eindigden.

B. was altijd al geïnteresseerd in het werk van de hulpdiensten. Net als andere persfotografen volgende hij de meldingen van de meldkamer op de voet. Altijd een pieper op zak en camera in de aanslag. Daardoor was hij snel op meldlocaties te vinden. Maar in sommige gevallen was hij er net iets té snel en té vroeg. Zo vroeg, dat hij wel de aanstichter moest zijn.

Dat was hij in een aantal gevallen ook, erkende hij dinsdagmiddag in de rechtbank in Utrecht. Vier keer zorgde zijn handelen voor een vlammenzee en voor onveilige situaties. Iets wat vooral het geval was bij de auto die middenin het centrum van Leerdam in de fik stak. Hij had verwacht dat het vuur niet zo snel om zich heen zou grijpen. Dat deed het wel.

Het was niet goed wat hij deed, weet hij achteraf. ,,Maar dat zag ik op dat moment niet. Het was een wraakactie uit het verleden. Het was de auto van een oud-pleeggezin. Een plek waar ik echt een rottijd heb gehad. Ik heb altijd met ze willen praten, maar dat lukte niet. En nu dacht ik: ik ben wat ouder, nu kan ik iets terugdoen. Het was niet met voorbedachte rade. Ik was alleen thuis, zat wat dingen te overdenken, en heb het toen gedaan. Ik was gewoon boos.” Hij schudt zijn hoofd. ,,Ik had gedacht dat het kleiner zou blijven.”

Trauma

Het traumatische verleden van B. komt ook terug in de rapporten die zowel de reclassering als de psycholoog naderhand over hem opstellen. Hij blijkt een jongen met een sociaal-emotionele achterstand, die daardoor moeilijk emoties kan uiten. Gevoelens die hij in zijn jeugd heeft ervaren, kan hij lastig verwerken. Het brandstichten was daarbij een uitlaatklep.

Dat hij dat deed, is niet goed te praten, zegt ook de officier van justitie. Maar wel is B. te complimenteren op hoe hij zich na zijn aanhouding heeft opgesteld. Ruim vier maanden heeft hij in een jeugdinrichting doorgebracht. Een eenzame tijd waarin hij zich altijd heeft opengesteld voor behandeling. En ook nu hij die plek verlaten heeft, werkt hij gewillig mee. Hij woont begeleid, en houdt zich aan alle afspraken en regels die met toezichthouders en begeleiders zijn opgesteld.

Leven beteren

B. gaat de goede kant op, wil zijn leven beteren. Een nieuwe start. Hem opnieuw in detentie plaatsen is daarom geen goed idee, meent de officier. Hij pleit dan ook voor dat B., onder begeleiding van psychologen, coaches en toezichthouders, blijft werken aan zijn herstel. Om dat herstel ruim baan te geven, ligt een beroepsverbod van twee jaar in het verschiet. Voorlopig even geen persfoto's meer, dus. Houdt B. zich de komende twee jaar niet aan de afspraken? Dan kan hij rekenen op een celstraf van 75 dagen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

