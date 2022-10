Brandweer haalt lichaam uit de Lek nadat wandelaar iemand ziet drijven

OP DE MAN AF Hannah van Esch viel met scooter en ving klap op met gezicht, maar is net op tijd fit voor eerste duel Voltena

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 22-jarige Hannah van Esch, volleybalster van Voltena dat zaterdagavond aan een nieuwe seizoen in de eredivisie begint.

22 oktober