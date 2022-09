Brandweer kamt sloot in Dalem uit na vondst van kinderfiets

Hondenbaas­jes dolblij: hun vermiste Diva is weer terug

Claudia en Bruce uit Arkel zijn een gat in de lucht gesprongen en hun vermiste Berner sennenhond Diva ook. ,,Ze likte me overal en sprong helemaal tegen me aan toen we elkaar weer zagen”, zegt Claudia. ,,Gelukkig is alles goed met haar.”

29 augustus