Brigitte en Gerda nemen op de ruggen van Tsjitske en Sophie kalmpjes het leven door

DE ONTMOETING Sonja verloor haar zicht en niet veel later haar man, maar gaat moedig voorwaarts met hulp van Marijke

De twee Almkerkse vriendinnen Sonja Bleijie (76) en Marijke Hoeke (68) hebben er tijdens hun wandeling flink de pas in, ondanks dat Sonja met een blindengeleidestok loopt. Het is even doorlopen voor uw verslaggever om ze in te halen, maar dat lukt, vlak voordat de twee thuis zijn.

4 november