Bruidspaar start trouwdag bij spiksplinternieuwe McDonald’s in Hardinxveld

Bruidsfotografe Marilyn Hansum legde het bijzondere tafereel vast. ,,Mart-Jan en Tanja komen regelmatig bij de McDonald’s. Daarom móésten we eerst naar de McDonald’s, voordat we foto’s gingen maken bij kasteel Hernen’’, vertelt Hansum. ,,De bruid is van de week zelfs nog even voor alle zekerheid wezen kijken of de McDonald’s wel op tijd af was.’’