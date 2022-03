Burgemeester Gorinchem meldt zich aan als gastgezin: ‘Denk wel goed na over wat u zelf kunt doen’

Oekraïense Dina zamelt in Gorinchem spullen in voor thuisland: ‘Mijn moeder zit in een stad onder vuur’

,,Gastvrijheid is een deugd. Maar het is wel zaak de eerste emoties niet de boventoon te laten voeren, maar goed na te denken of de opvang van vluchtelingen thuis passend is. Het gaat namelijk mogelijk langere tijd duren. Lukt het om dit vol te houden? In mijn gezin vragen de kinderen zich af hoe we de badkamer moeten delen: ‘Mam, we zijn al met zijn zessen’.’’