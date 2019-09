Burgemeester vereerd: na prinses Beatrix komt nu ook koningin Máxima naar Molenlanden

De burgemeester is er in principe altijd bij als een lid van koninklijk huis de gemeente bezoekt. Van den Borg - sinds 2006 burgemeester, eerst van Graafstroom, toen van Molenwaard en nu interim van Molenlanden - maakte het echter niet eerder mee. ,,In mijn laatste maanden als burgemeester voelt dit wel als letterlijk de kroon op mijn werk.’’



Ondanks de jarenlange bestuurlijke ervaring, gaat het koninklijk bezoek nog best gepaard met wat nervositeit, bekent Van den Borg. ,,Zenuwachtig wil ik het niet noemen, dat is een groot woord. Alles is natuurlijk goed voorbereid, maar ik zie het toch als mijn taak om de gemeente op een zo goed mogelijke manier te representeren. Dat geeft een gezonde spanning.’’