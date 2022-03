Busbedrijf gaat mogelijk nog meer vluchtelingen uit Oekraïne halen: ‘Chauffeurs zijn erg ontdaan over wat ze daar zagen’

Op dit moment is de eerste bus met Oekraïense vrouwen en kinderen onderweg naar Nederland. Hoe gaat het?

,,Het leed is groot. Het verdriet en de wanhoop zijn in de ogen af te lezen. Onze chauffeurs zijn erg ontdaan van wat ze bij de grens met Polen aantroffen, ze kunnen er nu nog geen woorden voor vinden.”

Te heftig?

,,Ja. We hebben op onze sociale mediakanalen een reisverslagje gezet, maar we hebben besloten de foto’s en video’s niet publiekelijk te delen. Vergelijk de beelden met alles wat je erover op televisie ziet.”

Toch gaan jullie nog meer mensen ophalen?

,,Die bereidheid is er wel. We zijn druk aan het bekijken of we meer kunnen doen. Allereerst willen we dinsdag met de chauffeurs in gesprek. Zijn ze er weerbaar genoeg voor? Moeten we chauffeurs van elders halen? Hoe moeten we het bekostigen? Dat zijn belangrijke vragen die moeten worden beantwoord.”

Dus...?

,,Zojuist hebben we te horen gekregen dat er een bedrijf uit Hardinxveld-Giessendam en een bedrijf uit Sliedrecht het transport willen sponsoren. Daar zijn we heel blij mee. Vanwege de enorm gestegen brandstofkosten kost zo’n busreis al gauw 5000 euro. Dan moeten er ook nog drie chauffeurs mee, die ombeurten achter het stuur zitten. Maar zoals het er nu naar uit ziet kunnen we volgende week met drie of vier bussen de weg op.”

Hebben jullie veel reactie gekregen?

,,Enorm veel. We hebben telefoontjes gekregen over hulpgoederen, mensen zijn spontaan inzamelingsacties begonnen of willen graag mee in de bus om de vluchtelingen te kalmeren en te troosten.”

