Busje van hamburgertent raakt van de weg in Leerdam

Rond de klok van 21.50 uur ging het dinsdagavond mis op de Diefdijk in Leerdam. De vrouw raakte door onbekende reden de macht over het stuur kwijt en raakte vervolgens van de weg, zo laat de politie weten. Onderaan de Diefdijk kwam de wagen tot stilstand.

Het bestelbusje van hamburgerrestaurant Take A Burger raakte hierbij dermate beschadigd dat de 23-jarige bezorgster uit Leerdam haar weg niet kon vervolgen. Het voertuig is weggehaald door een bergingsbedrijf. Het is onduidelijk of de bezorgster op het moment van het ongeval met een late night snack op weg was naar een klant.