Buurman verrast door snel besluit voor opvanglocatie in Lexmond: ‘We zijn compleet overvallen’

Update Geldermal­sen: debat over mega-azc afgelast na rellen

Demonstranten tegen de komst van een groot asielzoekerscentrum in de Gelderse plaats Geldermalsen hebben woensdagavond tijdens een debat over dat onderwerp het gemeentehuis bestormd. De politie moest schoten lossen om de circa 2000 aanwezigen en relschoppers op afstand te houden en de vergadering werd per direct afgebroken terwijl de politici in paniek naar de eerste verdieping van het pand moesten vluchten. Gedurende de avond is een nog onbekend aantal actievoerders aangehouden.

4 maart