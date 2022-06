Buurt houdt eigen wijkcamping: ‘Vooral de kinderen maken herinneringen’

Het wijkfeest of de straatbarbecue is een ingeburgerd fenomeen. Maar een wijkcamping, dat hoor je niet vaak. In de Gorcumse wijk Stalkaarsen organiseren ze die al jaren. ,,Je moet natuurlijk wel zorgen dat je je buren de volgende dag nog aan kunt kijken.”

Een stuk of acht tentjes, barbecues, biertafels, partytenten en de knusse, kleinschalige wijkcamping in de natuurspeeltuin in Stalkaarsen is een feit. ,,Het ultieme campinggevoel”, zo omschrijft bestuurslid Saskia Muilwijk het initiatief, dit jaar voor de zevende keer. Samen met vier bestuursleden en een paar vrijwilligers draait ze Stichting Stalkaarsen, een jaar of zes geleden ontstaan om een natuurspeeltuin te realiseren.

,,Iemand opperde jaren geleden het idee tijdens de barbecue om ’s avonds ook gezellig een tentje op te kunnen zetten, zodat je het knusse campinggevoel zou krijgen. Het idee werd neergelegd bij de gemeente, en die ging akkoord met de melding. ,,De eerste keer was wel spannend, zo in de openbare ruimte.”

Vergunning

Dit jaar moest er wel voor het eerst een vergunning aangevraagd worden; een melding was niet meer voldoende, volgens de gemeente. ,,Dat komt omdat er ook een overnachting inzit, en de gemeente blijft toch verantwoordelijk. Maar we hebben een draaiboek gemaakt en de vergunning is afgegeven. Ook een vuurtje en drankje is geen probleem, als het maar kleinschalig en voor onszelf is. We houden het gezellig. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je je buren de volgende dag nog aan kunt kijken.”

Zaterdag is de camping vanaf 16.00 uur weer een feit aan de Dokter Hiemstralaan. ,,Iedereen neemt zelf iets mee, en zelfs voor het ontbijt komt iedereen een praatje maken.” En vooral voor de kinderen is het leuk, aldus Muilwijk. ,,Spelen, in de pyjama bij het vuurtje zitten. Die maken herinneringen voor later.”

